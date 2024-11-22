«Сочи» победил «Уфу» в матче первой лиги, Мелешин сделал дубль
«Сочи» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура первой лиги — 5:2.
У хозяев гол забил Руслан Магаль а Кирилл Кравцов и Павел Мелешин сделали по дублю. За уфимцев отличились Денис Кутин и Владислав Ложкин.
После 20 игр «Сочи» занимает 3-е место в таблице, набрав 34 очка. «Уфа» — на 14-й строчке с 20 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
|
2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
|
3
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
4
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
|
5
|Арсенал
|19
|6
|12
|1
|17-12
|30
|
6
|Черноморец
|19
|9
|3
|7
|27-25
|30
|
7
|Чайка
|19
|6
|8
|5
|23-22
|26
|
8
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
9
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
|
10
|Родина
|19
|5
|9
|5
|18-17
|24
|
11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
|
12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|
13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
15
|Шинник
|19
|4
|7
|8
|12-20
|19
|
16
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|19
|2
|3
|14
|14-33
|9
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|17:00
|
Сочи – Уфа
|5 : 2
|23.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|23.11
|15:00
|
Алания – Урал
|- : -
|23.11
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|23.11
|19:00
|
Балтика – Родина
|- : -
|24.11
|13:00
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|24.11
|14:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|24.11
|15:00
|
Ротор – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|15:00
|
Чайка – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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