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Сегодня, 18:55

«Сочи» победил «Уфу» в матче первой лиги, Мелешин сделал дубль

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Сочи» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура первой лиги — 5:2.

У хозяев гол забил Руслан Магаль а Кирилл Кравцов и Павел Мелешин сделали по дублю. За уфимцев отличились Денис Кутин и Владислав Ложкин.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
22 нояб, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
5:2
Уфа

После 20 игр «Сочи» занимает 3-е место в таблице, набрав 34 очка. «Уфа» — на 14-й строчке с 20 баллами.

Первая лига
ФК Сочи
ФК Уфа
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
4
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
15
 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
23.11 15:00
Алания – Урал
 - : -
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
23.11 19:00
Балтика – Родина
 - : -
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
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Ротор – Нефтехимик
 - : -
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Чайка – СКА-Хаб.
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 8
Мартин Крамарич

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Сочи

 7
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Александр Ломакин

Енисей

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

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 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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