«Сочи» победил «Уфу» в матче первой лиги, Мелешин сделал дубль

«Сочи» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура первой лиги — 5:2.

У хозяев гол забил Руслан Магаль а Кирилл Кравцов и Павел Мелешин сделали по дублю. За уфимцев отличились Денис Кутин и Владислав Ложкин.

После 20 игр «Сочи» занимает 3-е место в таблице, набрав 34 очка. «Уфа» — на 14-й строчке с 20 баллами.