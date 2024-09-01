«Сочи» разгромил «Тюмень» в домашнем матче первой лиги

«Сочи» одержал разгромную победу над «Тюменью» в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Забитыми голами отметились Владимир Писарский (дубль) и Мартин Крамарич.

Южане поднялись на четвертое место в таблице, набрав 13 очков. Сибиряки идут 17-ми, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Аланией» 7 сентября, а «Тюмень» 9-го числа встретится на выезде с «Балтикой».

В параллельных встречах «Черноморец» сыграл в результативную ничью с «Родиной» (2:2), а «КАМАЗ» поделил очки с «Нефтехимиком» (0:0).