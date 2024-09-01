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Сегодня, 21:10

«Сочи» разгромил «Тюмень» в домашнем матче первой лиги

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«Сочи» одержал разгромную победу над «Тюменью» в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Забитыми голами отметились Владимир Писарский (дубль) и Мартин Крамарич.

Южане поднялись на четвертое место в таблице, набрав 13 очков. Сибиряки идут 17-ми, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Аланией» 7 сентября, а «Тюмень» 9-го числа встретится на выезде с «Балтикой».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Тюмень

В параллельных встречах «Черноморец» сыграл в результативную ничью с «Родиной» (2:2), а «КАМАЗ» поделил очки с «Нефтехимиком» (0:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:2
Родина
Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 17:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:0
Нефтехимик

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ФК Тюмень
1
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
5
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
6
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
7
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
8
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 1 : 2
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 0 : 1
31.08 16:00
Урал – Алания
 3 : 1
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 1 : 0
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 0 : 0
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 0
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 2 : 2
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 3 : 0
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Александр Юшин

Александр Юшин

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 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Ротор

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
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Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 6 1 0
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