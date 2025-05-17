«Сочи» и «Торпедо» встретятся в матче 33-го тура первой лиги в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Торпедо» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Россия. PARI Первая лига. 33-й тур.

17 мая 2025, 17:00. Фишт (Сочи)

Смотреть прямую трансляцию матча с участием «Сочи» и «Торпедо» можно в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru.

«Сочи» находится на четвертом месте в первой лиге с 57 очками. «Торпедо» располагается на второй строчке с 61 очком. Встреча команд в первом круге турнира состоялась в сентябре 2024 года и завершилась со счетом 2:2.