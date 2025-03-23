«Сочи» — «Шинник»: видеообзор матча первой лиги

23 марта на стадионе «Фишт» «Сочи» сыграл с «Шинником» в 25-м туре первой лиги. Матч закончился победой клуба из Ярославля — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале первой лиги.