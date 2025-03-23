«Шинник» обыграл «Сочи»

«Шинник» в гостях переиграл «Сочи» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

В составе гостей отличились Бен Загре, Василий Алейников. Единственный гол на счет хозяев записал Павел Мелешин, забивший с пенальти.

После 25 матчей «Шинник» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы первой лиги с 28 очками. «Сочи» идет 12-м с 44 баллами.