«Сочи» и «Ротор» не выявили победителя в матче первой лиги

«Сочи» и «Ротор» сыграли вничью в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Южане набрали 15 очков и расположились на пятом месте в таблице. «Ротор» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Соколом» 21 сентября, а «Ротор» днем ранее примет «Черноморец».