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Сегодня, 21:05

«Сочи» и «Ротор» не выявили победителя в матче первой лиги

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«Сочи» и «Ротор» сыграли вничью в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Южане набрали 15 очков и расположились на пятом месте в таблице. «Ротор» поднялся на восьмую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Соколом» 21 сентября, а «Ротор» днем ранее примет «Черноморец».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
14 сент, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Ротор

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
9
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
10
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
11
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
12
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
13
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
14
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
15
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 0 : 2
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
 2 : 1
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 0 : 0
15.09 12:00
Уфа – Родина
 - : -
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 - : -
15.09 18:00
Чайка – Шинник
 - : -
16.09 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
16.09 19:30
Торпедо – Балтика
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 8 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 5 1 0
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