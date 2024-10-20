«Сочи» — «Родина»: видеообзор матча первой лиги

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«Сочи» переиграл «Родину» в матче 15-го тура Мелбет-первой лиги — 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Мартин Крамарич.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Сочи» набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Родина» располагается на 9-й строчке — 19 очков.