«Сочи» поблагодарил болельщиков за помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе

«Сочи» в соцсетях поблагодарил болельщиков за помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. Авария произошла в декабре 2024 года в Керченском проливе после крушения двух танкеров.

В «Сочи» отметили, что активные болельщики, плечом к плечу с волонтерами Туапсинского района, не остались в стороне и активно включились в ликвидацию последствий, очищая пляжи от мазута.

Клуб поблагодарил каждого, кто вышел спасать природу Черноморского побережья.