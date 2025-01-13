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«Сочи» поблагодарил болельщиков за помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе

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«Сочи» в соцсетях поблагодарил болельщиков за помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. Авария произошла в декабре 2024 года в Керченском проливе после крушения двух танкеров.

В «Сочи» отметили, что активные болельщики, плечом к плечу с волонтерами Туапсинского района, не остались в стороне и активно включились в ликвидацию последствий, очищая пляжи от мазута.

Клуб поблагодарил каждого, кто вышел спасать природу Черноморского побережья.

ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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