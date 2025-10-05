«Сочи» и «Пари НН» сыграют в рамках 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 14:15. Фишт (Сочи)

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10-ти туров премьер-лиги команда из Сочи набрала два очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Нижегородский клуб с шестью баллами располагается на 15-й строчке в чемпионате России.

