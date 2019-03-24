"Сочи" обыграл "СКА-Хабаровск"

"Сочи" одержал победу в домашнем матче 28-го тура Олимп-ФНЛ против "СКА-Хабаровск" (2:0). У победителей отличились Евгений Песегов и Ян Казаев. Сочинский клуб набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В параллельном матче "Факел" и "Балтика" сыграли вничью (1:1). У хозяев отличился Игорь Лебеденко, у гостей - Руслан Магаль.

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Сочи" - "СКА-Хабаровск" - 2:0 (1:0)

Голы: Песегов, 14 - с пенальти (1:0). Казаев, 57 (2:0).

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Почивалин, Юрганов, Лагатор, Казаев (Альфред, 83), Бурмистров (Горбунов, 66), Песегов (Миладинович, 77), Касаев, Померко, Барсов (Обольский, 71).

"СКА-Хабаровск": Опарин, Суслов, Ненахов (Карасев, 30), Буйволов, Хомуха, Алейник (Малеев, 75), Кабутов, Камеш, Никифоров (Кабаев, 59), Квеквескири, Булия (Казанков, 76).

Предупреждения: Песегов, 16. Буйволов, 64. Алейник, 67. Почивалин, 80. Заболотный, 85. Казанков, 90+2. Померко, 90+3.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

24 марта. Сочи. Стадион "Фишт".

"Факел" (Воронеж) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (1:0)

Голы: Лебеденко, 19 (1:0). Магаль, 67 (1:1).

"Факел": Кортнев, Цвейба, Пройич (Афанасьев, 75), Божин, Бабенков, Лебеденко, Олейников, Кузьмин (Осипенко, 62), Русак (Бирюков, 73), Молодцов, Макарчук.

"Балтика": Помазан, Магаль, Тишкин, Плопа, Гасанов, Шаваев, Хадарцев (Кузьмичев, 62), Саплинов, Дудиев, Причиненко, Дядюн (Портнягин, 76).

Предупреждения: Причиненко, 17. Хадарцев, 27. Тишкин, 45+1. Пройич, 47. Кузьмин, 59. Гасанов, 82. Лебеденко, 90+1.

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 марта. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".