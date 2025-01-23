«Сочи» объявил о возвращении Терехова

Защитник Сергей Терехов подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25. 16 января о расторжении контракта с Тереховым сообщили «Химки».

Терехов уже выступал за сочинцев с 2020 по 2023 годы. На его счету 92 матча за команду, семь забитых мячей и девять голевых передач.