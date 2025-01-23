«Сочи» объявил о возвращении Терехова
Защитник Сергей Терехов подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25. 16 января о расторжении контракта с Тереховым сообщили «Химки».
Терехов уже выступал за сочинцев с 2020 по 2023 годы. На его счету 92 матча за команду, семь забитых мячей и девять голевых передач.
Источник: ФК «Сочи»
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|1.03
|00:00
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Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
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Енисей – Алания
|- : -
|1.03
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КАМАЗ – Арсенал
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|1.03
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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Александр Юшин
Родина
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Сочи
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