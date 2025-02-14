«Сочи» объявил о переходе 25-летнего белорусского хавбека «Уфы» Пасевича

«Сочи» объявил о переходе полузащитника «Уфы» Романа Пасевича.

25-летний белорус будет выступать по 97-м номером. О сроках контракта не сообщается.

В этом сезоне хавбек провел за «Уфу» 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативные передач. Пасевич ранее выступал за «Сморгонь», «Неман», «Лиду», «Спутник» и «Осиповичи».