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Сегодня, 18:59

Гол Сааведры принес «Сочи» победу над «Нефтехимиком» в первой лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» дома победил «Нефтехимик» в матче 17-го тура первой лиги — 3:2.

У сочинцев отличились Павел Маслов, Павел Мелешин и Игнасио Сааведра. За клуб из Нижнекамска отличились Константин Шильцов и Максим Петров.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 22 баллами находится на 10-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
03 нояб, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:2
Нефтехимик

В другом матче «Чайка» разгромила «Тюмень» — 3:0. Голами отличились Данила Янов и Александр Хохлачев (дубль).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
03 нояб, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
3:0
Тюмень
Источник: Первая лига
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Сочи
ФК Тюмень
ФК Чайка (Песчанокопское)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 1 : 0
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 2 : 1
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 3 : 0
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 0 : 1
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 3 : 2
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 3 : 0
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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