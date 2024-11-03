Гол Сааведры принес «Сочи» победу над «Нефтехимиком» в первой лиге

«Сочи» дома победил «Нефтехимик» в матче 17-го тура первой лиги — 3:2.

У сочинцев отличились Павел Маслов, Павел Мелешин и Игнасио Сааведра. За клуб из Нижнекамска отличились Константин Шильцов и Максим Петров.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 22 баллами находится на 10-й строчке.

В другом матче «Чайка» разгромила «Тюмень» — 3:0. Голами отличились Данила Янов и Александр Хохлачев (дубль).