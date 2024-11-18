«Сочи» намерен создать вторую команду

Читать «СЭ» в

«Сочи» рассматривает возможность создания второй команды, в которой часть футболистов клуба сможет получать практику, не уходя в аренду, сообщает Legalbet.

Руководство клуба может назначить главного тренера молодежной команды Кирилла Гашичева наставником потенциального дубля. Предположительно, вторая команда «Сочи» будет выступать в зоне «Юг» LEON-Второй лиги Б.

После 19 туров в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги южане с 28 очками занимают пятое место в турнирной таблице.