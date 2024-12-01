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Сегодня, 16:59

«Сочи» обыграл КАМАЗ благодаря голам Мелешина и Кравцова

Алина Савинова
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«Сочи» на своем поле всухую обыграл КАМАЗ в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы хозяев в первом тайме забили Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.

«Сочи» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей. Команда набрала 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. КАМАЗ с 22 баллами идет на 13-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
01 дек, 15:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:0
КАМАЗ

В параллельном матче дня «Ротор» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). На гол форварда волгоградской команды Дмитрия Лаврищева точным ударом ответил нападающий ярославского клуба Захар Федоров.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
01 дек, 15:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
Шинник

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Ротор
ФК Сочи
ФК Шинник
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Источник: клубы Бразилии и ОАЭ интересуются полузащитником «Балтики» Фернандесом
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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29.11 20:00
Балтика – Алания
 3 : 0
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 2 : 0
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 0 : 1
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 2 : 1
1.12 14:00
Чайка – Урал
 1 : 1
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 1 : 1
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 2 : 0
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 - : -
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Давид Шавлохов

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 18 1 5
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