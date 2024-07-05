«Сочи» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче
«Сочи» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче — 0:2.
У сербского клуба голы забили Шериф Ндиайе и Лазар Йованович.
8 июля «Сочи» сыграет с аргентинским клубом «Тальерес». «Црвена Звезда» 8-го числа встретится с «Зенитом» и 12-го — с «Тальерес».
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|Урал
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2
|Балтика
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|0-0
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3
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Алания
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|СКА-Хаб.
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|0-0
|0
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13
|Сокол
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Уфа
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Чайка
|0
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|0
|0-0
|0
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|13.07
|00:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|00:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|13.07
|00:00
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
|00:00
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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