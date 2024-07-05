«Сочи» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

«Сочи» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче — 0:2.

У сербского клуба голы забили Шериф Ндиайе и Лазар Йованович.

8 июля «Сочи» сыграет с аргентинским клубом «Тальерес». «Црвена Звезда» 8-го числа встретится с «Зенитом» и 12-го — с «Тальерес».