«Сочи» — «Черноморец»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Сочи» дома победил «Черноморец» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У хозяев отличились Сауль Гуарирапа и Руслан Барт, единственный гол гостей забил Андрей Окладников.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Черноморец» идет на 16-й строчке с 3 очками.