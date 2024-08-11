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Сегодня, 04:18

«Сочи» — «Черноморец»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сочи» дома победил «Черноморец» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У хозяев отличились Сауль Гуарирапа и Руслан Барт, единственный гол гостей забил Андрей Окладников.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Черноморец» идет на 16-й строчке с 3 очками.

Футбол
ФК Сочи
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
4
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
5
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
6
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
7
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
13
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
14
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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