«Сочи» — «Черноморец»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги
«Сочи» дома победил «Черноморец» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
У хозяев отличились Сауль Гуарирапа и Руслан Барт, единственный гол гостей забил Андрей Окладников.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Черноморец» идет на 16-й строчке с 3 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|
2
|Нефтехимик
|4
|3
|0
|1
|6-5
|9
|
3
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
4
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
7
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
8
|Родина
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Ротор
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|- : -
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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