«Сочи» — «Чайка»: видеообзор матча Первой лиги

«Сочи» дома разгромил «Чайку» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками в 13 матчах. «Чайка» идет на восьмой строчке с 17 очками в 13 играх.