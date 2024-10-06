«Сочи» забил пять безответных голов в ворота «Чайки» в матче первой лиги

«Сочи» разгромил «Чайку» в домашнем матче 13-го тура Мелбет Первой лиги — 5:0.

Забитыми голами отметились Владимир Писарский, Мартин Крамарич, Павел Мелешин, Руслан Магаль и Кирилл Кравцов.

«Барсы» расположились на шестом месте в таблице с 20 очками. «Чайка» идет восьмой, имея в активе 17 баллов.

В паралелльной встрече была зафиксирована нулевая ничья между «Балтикой» и «Нефтехимиком». Команда из Калининграда занимает четвертую строчку с 21 очком. «Нефтехимик» расположился на девятой позиции (17).