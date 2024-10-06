«Сочи» забил пять безответных голов в ворота «Чайки» в матче первой лиги
«Сочи» разгромил «Чайку» в домашнем матче 13-го тура Мелбет Первой лиги — 5:0.
Забитыми голами отметились Владимир Писарский, Мартин Крамарич, Павел Мелешин, Руслан Магаль и Кирилл Кравцов.
«Барсы» расположились на шестом месте в таблице с 20 очками. «Чайка» идет восьмой, имея в активе 17 баллов.
В паралелльной встрече была зафиксирована нулевая ничья между «Балтикой» и «Нефтехимиком». Команда из Калининграда занимает четвертую строчку с 21 очком. «Нефтехимик» расположился на девятой позиции (17).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
5
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
6
|Черноморец
|13
|6
|2
|5
|18-17
|20
|
7
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
8
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
9
|Нефтехимик
|13
|4
|5
|4
|11-13
|17
|
10
|Енисей
|13
|5
|1
|7
|13-15
|16
|
11
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
12
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
13
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
14
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|
17
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 3
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|1 : 1
|5.10
|17:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|1 : 1
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|2 : 0
|6.10
|17:00
|
Алания – Черноморец
|2 : 0
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|0 : 0
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|5 : 0
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3
Новости