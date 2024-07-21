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Сегодня, 20:59

«Сочи» и «Балтика» сыграли вничью в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» — «Балтика».
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Сочинцы вышли вперед на 32-й минуте, забил Руслан Барт. Калининградцы отыгрались благодаря голу Кирилла Малярова на 68-й минуте.

«Балтика» (2 очка) занимает десятое место в первой лиге. «Сочи» (1) идет 14-м в турнирной таблице. В прошлом сезоне обе команды напрямую вылетели из РПЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
21 июл, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Балтика

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Сочи
2
0
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«Нефтехимик» в большинстве одержал волевую победу над «Уфой» в первой лиге

«Чайка» в концовке вырвала победу над «Черноморцем»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
5
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
6
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
7
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
8
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
9
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
10
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
11
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 1 : 1
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
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22.07 18:00
Ротор – Торпедо
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Нефтехимик

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Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
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П
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Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

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Натан Гассама

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Балтика

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