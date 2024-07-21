«Сочи» и «Балтика» сыграли вничью в первой лиге

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Сочинцы вышли вперед на 32-й минуте, забил Руслан Барт. Калининградцы отыгрались благодаря голу Кирилла Малярова на 68-й минуте.

«Балтика» (2 очка) занимает десятое место в первой лиге. «Сочи» (1) идет 14-м в турнирной таблице. В прошлом сезоне обе команды напрямую вылетели из РПЛ.