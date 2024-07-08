«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес»
«Сочи» с крупным счетом обыграл аргентинский «Тальерес» в матче Летнего Кубка — 5:0.
Победу команде Роберта Морено принесли голы Мартина Крамарича (30-я минута), Ильи Сафронова (59-я), Даниила Мартового (80-я), Владислава Левина (пенальти, 88-я) и Руслана Барта (90+2-я).
Сочинцы одержали первую победу в Летнем Кубке. Ранее команда уступила «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2).
Летний Кубок
«Сочи» (Россия) — «Тальерес» (Аргентина) — 5:0 (1:0)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Новости