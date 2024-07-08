Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

8 июля, 15:03

«Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Сочи» — «Тальерес».
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» с крупным счетом обыграл аргентинский «Тальерес» в матче Летнего Кубка — 5:0.

Победу команде Роберта Морено принесли голы Мартина Крамарича (30-я минута), Ильи Сафронова (59-я), Даниила Мартового (80-я), Владислава Левина (пенальти, 88-я) и Руслана Барта (90+2-я).

Сочинцы одержали первую победу в Летнем Кубке. Ранее команда уступила «Зениту» (2:5) и «Црвене Звезде» (0:2).

Летний Кубок

«Сочи» (Россия) — «Тальерес» (Аргентина) — 5:0 (1:0)

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
6
23
Читайте также
Независимый прокурор не выявил нарушений ВАДА в допинг-деле китайских пловцов
Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФНЛ: расписание матчей 1-го тура сезона первой лиги — даты и игры

Селюк — о переходе Вилинтона в «Торпедо»: «Нулевой футболист. Чем руководствовался Кононов?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости