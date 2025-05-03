«Сочи» — «Арсенал»: видеообзор матча Первой лиги

«Сочи» дома разгромил «Арсенал» в матче 31-го тура Первой лиги — 5:1.

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ с 56 очками. «Арсенал» идет на 10-й строчке с 37 очками.