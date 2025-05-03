«Сочи» разгромил «Арсенал», «Черноморец» победил «Шинник»

«Сочи» дома разгромил тульский «Арсенал» в матче 31-го тура Первой лиги — 5:1.

У хозяев дважды забил Даниил Мартовой, по одному мячу у Романа Пасевича, Руслана Магаля и Мартина Крамарича. Единственный гол гостей на счету Амура Калмыкова.

«Сочи» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ с 56 очками. «Арсенал» идет на 10-й строчке с 37 очками.

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.

03 мая, 17:00. Фишт (Сочи)

В параллельном матче «Черноморец» на выезде победил «Шинник» — 2:0.

У гостей сделал дубль Гедеон Гузина.

«Черноморец» поднялся на второе место в таблице Первой лиги с 57 очками. «Шинник» идет на 12-й строчке с 35 очками.

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.

03 мая, 17:00. Шинник (Ярославль)

В другом матче дня «Алания» на выезде обыграла «Чайку» — 3:0.

У гостей забили Артем Закиров, Руслан Гогниев и Артур Козырев.

«Алания» занимает 16-е место в таблице ФНЛ с 26 очками, «Чайка» идет на 13-й строчке с 34 очками.