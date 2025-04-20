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Сегодня, 19:03

«Сочи» разгромил «Аланию» в первой лиге

Руслан Минаев
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«Сочи» дома разгромил «Аланию» в матче 29-го тура первой лиги — 4:0.

Голы забили Набиль Абердин, Артем Макарчук, Максим Кайнов и Павел Мелешин.

Гости с 67-й минуты играли вдесятером после удаления Макара Чиркова.

«Сочи» набрал 50 очков и занимает 4-е место в таблице первой лиги. «Алания» с 23 очками — на 16-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Алания

«Ротор» дома обыграл «Тюмень» со счетом 2:1, «Шинник» на своем поле победил «Арсенал» — 2:1.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Арсенал
Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 17:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
2:1
Тюмень
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ротор
ФК Сочи
ФК Тюмень
ФК Шинник
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«Нефтехимик» и «КАМАЗ» сыграли вничью в первой лиге

«Балтика» не смогла победить «Сокол»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
5
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
8
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
9
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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19.04 10:00
Енисей – Чайка
 0 : 0
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 2 : 1
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 0 : 0
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 2 : 1
20.04 17:00
Сочи – Алания
 4 : 0
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 1 : 1
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
21.04 00:00
Торпедо – Урал
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Черноморец Н

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 26 1 6
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