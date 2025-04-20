«Сочи» разгромил «Аланию» в первой лиге

«Сочи» дома разгромил «Аланию» в матче 29-го тура первой лиги — 4:0.

Голы забили Набиль Абердин, Артем Макарчук, Максим Кайнов и Павел Мелешин.

Гости с 67-й минуты играли вдесятером после удаления Макара Чиркова.

«Сочи» набрал 50 очков и занимает 4-е место в таблице первой лиги. «Алания» с 23 очками — на 16-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.

20 апреля, 17:00. Фишт (Сочи)

«Ротор» дома обыграл «Тюмень» со счетом 2:1, «Шинник» на своем поле победил «Арсенал» — 2:1.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.

20 апреля, 17:00. Шинник (Ярославль)