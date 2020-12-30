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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ

19:31

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), утверждает «РИА Новости». Она занимала должность президента «Локо» с 2010 по 2016 год.

Ранее стало известно, что в выборах также планирует участие экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке. Выборы главы организации состоятся 25 февраля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201230/fnl-1591622002.html

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