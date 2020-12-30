Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подала документы для выдвижения на пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), утверждает «РИА Новости». Она занимала должность президента «Локо» с 2010 по 2016 год.

Ранее стало известно, что в выборах также планирует участие экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке. Выборы главы организации состоятся 25 февраля.