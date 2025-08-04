Смольников — о судействе в ФНЛ: «После каждой игры скандал. Настало время что-то менять»

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Смольников в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне работы арбитров в первой лиге.

«В первой лиге нужно уделить большое внимание судейству. Мне кажется, что со всеми этими скандалами уже настало время что-то менять и исправлять ошибки. Это играет большую роль. В каждой игре куча каких-то мелких спорных моментов. А после каждой игры скандал. Мне кажется, это не совсем нормально», — сказал Смольников «СЭ».

«Урал» занял четвертое место в прошлом сезоне первой лиги. В стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1, 0:2).

На старте сезона-2025/26 «Урал» одержал 3 победы в 3 матчах и лидирует в первой лиге.