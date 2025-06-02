Смольников покинул пост вице-президента «Урала»

«Урал» объявил об уходе Игоря Смольникова с поста вице-президента клуба.

«Игорь Смольников покидает ФК «Урал». В нашем клубе он провел один сезон на должности вице-президента, отвечающего за селекцию. Желаем удачи в будущем!» — говорится в заявлении екатеринбуржцев.

Смольников работал в спортивном департаменте клуба с июня 2024 года.

«Урал» занял четвертое место в прошедшем сезоне первой лиги. В стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ команда уступила «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1, 0:2) и продолжит выступать во втором по силе дивизионе страны.