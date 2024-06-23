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Смольников будет работать в спортивном департаменте «Урала»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Игорь Смольников будет работать в спортивном департаменте «Урала», сообщает пресс-служба клуба. Экс-футболист будет отвечать за формирование команды к новому сезону.

«Желаем Игорю успехов на важном и ответственном участке работы в ФК «Урал»!» — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Смольников заявил о завершении игровой карьеры. 35-летний россиянин является уроженцем Свердловской области, он выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды.

«Урал» в переходных матчах уступил «Акрону» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

Игорь Смольников
Футбол
ФК Урал
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Источник: «Алания» может подписать нигерийского вингера 2006 года рождения
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
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