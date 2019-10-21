Слуцкий рассказал, за что любит Волгоград

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью Youtube-каналу «Красава» заявил, что не только не собирается закрывать свою академию в Волгограде, но и не отказался от идеи построить в городе стадион.

— Сколько вы тратите на академию в год?

— 10 миллионов рублей.

— Еще вы собираетесь строить стадион. Сколько будет стоить он?

— Проект обойдется в 50 миллионов рублей.

— Школа бесплатная, стадион никогда не окупится. Зачем вам это?

— Потому что я волгоградец, потому что я люблю этот город. И из-за каких-то люей, которые не позволяют развивать футбол, я не собираюсь останавливаться. Я люблю футбол, в нем работают мои воспитанники. Я уверен в их каких угодно качествах. Волгоград дал мне образование и возможность стать тем, кем являюсь. В том числе заработать какие-то средства. Таким образом я хотел бы городу что-то вернуть.

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