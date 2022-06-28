Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина».

«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решение вытекало.

Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере», — сказал тренер.

«Рубин» и 23-летний нападающий Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

Футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.