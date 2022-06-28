Слуцкий — об уходе Игнатьева из «Рубина»: «Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ»
Главный тренер «Рубина» прокомментировал уход нападающего Игнатьева из казанского клуба
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина».
«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решение вытекало.
Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере», — сказал тренер.
«Рубин» и 23-летний нападающий Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.
Футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.
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