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Слуцкий — об уходе Игнатьева из «Рубина»: «Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал уход нападающего Игнатьева из казанского клуба
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина».

«Это обоюдное решение. Его амбиции гораздо выше, чем уровень ФНЛ. У нас есть игроки в атаке, которые должны взять лидерские функции. Это решение вытекало.

Если подводить итоги, то понятно, что мы ожидали от него иного и он, наверное, тоже. Могу ему только пожелать удачи в карьере», — сказал тренер.

«Рубин» и 23-летний нападающий Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

Футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.

 
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Игнатьев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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