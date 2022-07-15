Слуцкий оценил готовность «Рубина» к старту сезона в первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о финальном этапе подготовки к сезону в первой лиге и предстоящем матче с «Родиной».

— Результат сбора всегда показывает сезон. Можно сколько угодно анализировать сборы, но только сезон покажет, насколько мы эффективно и правильно сработали. Есть, как всегда, мелкие повреждения, это классическая история. В целом, мы сделали то, что планировали, основная масса футболистов с предложенным объемом справилась.

— Как обстоит ситуация с травмированными игроками?

— Йевтич выбыл на длинный промежуток времени. Официальный пресс-релиз будет после того, как он будет прооперирован. Пока в общей группе не работают Тесленко и Кузнецов. Все остальные работают в группе, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Что можете сказать о «Родине», с которой нам предстоит сыграть в первом туре?

— Молодая команда, которую с выходом в ФНЛ пополнили несколько опытных игроков, которые имеют опыт игры не только в ФНЛ, но и в Премьер-Лиге, например, центральные защитники Аликин и Рыков. Они все игры играли в Турции на сборах, поэтому достаточно сложно было найти их матчи и проанализировать. Поэтому мы больше отталкиваемся от игровых моделей, которые использовались ранее.

— «Рубин» уже все записали в фавориты сезона, «Родина» только вышла в Первую лигу. Может это давить на команду?

— У нас достаточно опытная команда, вряд ли ее можно давить. Но чтобы записывать или не записывать в фавориты, нужно примерно понимать, в какой футбол и как команда будет играть. У нас понимание есть, но насколько оно реализуется, посмотрим. В любом случае из тех, кто появится в игре с «Родиной» на поле, буквально только несколько человек были у нас в прошлом сезоне. У нас новая команда, первая официальная игра. Я не думаю, что мы являемся гиперфаворитами. Хотя, безусловно, стремимся к победе в каждом матче.