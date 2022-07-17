Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Родиной» в стартовом матче первой лиги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Родиной» в стартовом матче первой лиги (2:0).

— В первом тайме многое не получалось. Большое количество болельщиков, такая поддержка и просто потрясающе. Низкий поклон всем, кто пришел.

Моменты у нас возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. А во втором тайме полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили.

Не припомню, чтобы мы две замены сделали вынужденные из-за травм. В итоге сделали тройную замену в последний коридор, когда травму получил Фамейе.

— Что с Самошниковым и Апшацевым?

— У обоих проблемы с пищеварительной системой. Такое впервые за время что я здесь. Удивительная история.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Енисеем» 24 июля.