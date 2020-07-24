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Следующим клубом Парфенова может стать «Оренбург»

21:15
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Дмитрий Парфенов может стать новым главным тренером «Оренбурга». По информации «СЭ», стороны уже контактировали.

Последним клубом в карьере Парфенова был «Урал», который специалист покинул после поражения от «Химок» в полуфинале Олимп-Кубка России (1:3).

«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 покинул премьер-лигу и стартует в первенстве Олимп-ФНЛ. В начале сезона команду возглавлял Владимир Федотов. После его ухода «Оренбург» принял Константин Емельянов, а заканчивала команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильшата Айткулова.

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