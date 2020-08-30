«СКА-Хабаровск» вырвал победу у «Шинника». Решающий мяч забил Базелюк

«СКА-Хабаровск» в рамках 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ принимал «Шинник». Хозяева открыли счет в первом тайме, но во второй половине гости выровняли положение.

Затем ярославцы остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Зинкова. И на последних минутах точный удар Константина Базелюка принес хабаровчанам три очка — 2:1.

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:1 (1:0)

Голы: Барков, 16 (1:0). Самодин, 77 (1:1). Базелюк, 90 (2:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев, Матвийчук, Суслов, Кенесов (Иванков, 70), Камилов, Гаджимурадов, Малеев (Брагин, 85), Никифоров, Квеквескири (Труфанов, 90+1), Барков (Базелюк, 75).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Кутин, Тананеев, Покидышев, Стрелов, Пухов, Мацхарашвили (Носов, 46), Олейников (Голуб, 73), Наседкин (Низамутдинов, 46), Зинков, Самодин.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

30 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.