«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Велес»
«СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура ФНЛ обыграл «Велес» со счетом 2:0.
Отличились Давид Караев, реализовавший пенальти, и Дмитрий Барков.
После этого матча СКА с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Велес» с 20 очками — на восьмой строчке.
ФНЛ
13-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Караев, 38 — с пенальти (1:0). Барков, 58 (2:0).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Фомин, Смирнов (Мануйлов, 73), Эммерсон (Литвин, 46), Грачев, Квеквескири (Мартусевич, 60), Андямов, Кольцов (Тихонов, 68), Барков (Гонгадзе, 68), Караев, Алиев.
«Велес» (Москва): Косаревский, Макеев (Бацуев, 46), Коротков, Кахидзе (Вульфов, 62), Стаменкович, Кертанов (Тарасов, 65), Осипов, Кабахидзе (Мальцев, 80), Галоян, Абдуллахи, Лопатин (Ежков, 62).
Предупреждения: Грачев, 10. Кертанов, 48. Тарасов, 71. Фомин, 72. Андямов, 80. Осипов, 86. Мальцев, 87.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
25 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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