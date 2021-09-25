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«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Велес»

12:08
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«СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура ФНЛ обыграл «Велес» со счетом 2:0.

Отличились Давид Караев, реализовавший пенальти, и Дмитрий Барков.

После этого матча СКА с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Велес» с 20 очками — на восьмой строчке.

ФНЛ

13-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Велес» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Караев, 38 — с пенальти (1:0). Барков, 58 (2:0).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Фомин, Смирнов (Мануйлов, 73), Эммерсон (Литвин, 46), Грачев, Квеквескири (Мартусевич, 60), Андямов, Кольцов (Тихонов, 68), Барков (Гонгадзе, 68), Караев, Алиев.

«Велес» (Москва): Косаревский, Макеев (Бацуев, 46), Коротков, Кахидзе (Вульфов, 62), Стаменкович, Кертанов (Тарасов, 65), Осипов, Кабахидзе (Мальцев, 80), Галоян, Абдуллахи, Лопатин (Ежков, 62).

Предупреждения: Грачев, 10. Кертанов, 48. Тарасов, 71. Фомин, 72. Андямов, 80. Осипов, 86. Мальцев, 87.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

25 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Сергей Разин все материалы автора

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