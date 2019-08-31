«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Луч»

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Луча» (2:0) в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ.

Первый мяч на 65-й минуте забил Ираклий Квеквескири. Второй мяч в концовке с пенальти забил Адлан Кацаев. Обе команды завершали матч вдесятером после удалений на 51-й минуте Саида Алиева и Кирилла Суслова.

«СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает шестое место. У «Луча» 13 очков и девятое место.

Олимп-ФНЛ

11-й тур

«Луч» (Владивосток) — «СКА-Хабаровск» — 0:2 (0:0)

Голы: И.Квеквескири, 65 (0:1). Кацаев, 90+3 — с пенальти (0:2).

«Луч»: М.Пономаренко, Магадиев (Ботака-Иобома, 53), Марущак, Степанец, Аравин, Абазов (Руденко, 69), С.Пономаренко, Д.Квеквескири, Макаренко (Саламатов, 73), Гордиенко (Носов, 60), Алиев.

«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Шляков, Зайцев, Суслов, Мищенко, И.Квеквескири (Труфанов, 75), Оанча (Гаджимурадов, 56), Никифоров, Камилов, Брагин (Матвийчук, 90+1), Кузьмичев (Кацаев, 56).

Предупреждения: Аравин, 3. Зайцев, 7. Суслов, 11. Алиев, 46. Гаджимурадов, 73. Д.Квеквескири, 85. Ботака-Иобома, 90+2.

Удаления: Алиев, 51 (неспорт. повед., вторая ж.к.). Суслов, 51 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

31 августа. Владивосток. Стадион «Динамо».