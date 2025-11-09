«Урал» переиграл «СКА-Хабаровск» и одержал пятую победу подряд

«Урал» в гостях победил «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Первой лиги — 2:0.

По голу забили Илья Ишков (4-я минута) и Итало (42-я).

«Урал» (39 очков) одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в Первой лиге. «СКА-Хабаровск» (24) идет восьмым в турнирной таблице.