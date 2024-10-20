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«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» и стал лидером первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском».
Фото ФК «Урал»

«Урал» на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

Дубль у екатеринбуржцев оформил Тимур Аюпов (1-я и 31-я минуты). Еще один гол на счету Мартина Секулича (52-я). У хозяев отличились Роман Емельянов (5-я), Камран Алиев (9-я) и Николай Поярков (56-я).

«Урал» (26 очков) поднялся на первое место в первой лиге, обойдя «Торпедо» и тульский «Арсенал» по дополнительным показателям, но у соперников есть по матчу в запасе. «СКА-Хабаровск» (18) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 09:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:3
Урал

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
4
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
5
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
6
 Черноморец 15 7 3 5 21-17 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
9
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
10
 СКА-Хаб. 15 4 6 5 18-25 18
11
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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20.10 09:00
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Сокол

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Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

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Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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