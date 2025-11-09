«СКА-Хабаровск» и «Урал» сыграют в 18-м туре PARI Первой лиги в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Стартовый свисток прозвучит в 7.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.

09 ноября, 07:00. им. Ленина (Хабаровск)

Следить за ключевыми событиями игры «СКА-Хабаровск» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 17 туров ФНЛ команда из Хабаровска набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 36 очками располагаются на первой строчке.

