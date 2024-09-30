«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: видеообзор матча

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«СКА-Хабаровск» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле обыграл «Тюмень» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на официальном Youtube-канале лиги.

Счет на 38-й минуте открыл форвард хабаровчан Камран Алиев. На 44-й преимущество хозяев удвоил Артем Симонян. Единственный гол гостей на 88-й минуте забил Давид Шавлохов.

На 51-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве — красную карточку получил Николай Поярков.