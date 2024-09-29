«СКА-Хабаровск» в меньшинстве удержал победу над «Тюменью»
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Тюмень» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
Счет на 38-й минуте открыл форвард хабаровчан Камран Алиев. На 44-й преимущество хозяев удвоил Артем Симонян.
На 51-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве — красную карточку получил Николай Поярков.
Единственный гол гостей на 88-й минуте забил Давид Шавлохов.
«СКА-Хабаровск» (15 очков) занимает десятое место в первой лиге. «Тюмень» (5) замыкает турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|6
|5
|0
|10-4
|23
|
2
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
7
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
8
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
11
|СКА-Хаб.
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|
12
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
13
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
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34 тур
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|3 : 0
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 1
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3
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