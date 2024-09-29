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Сегодня, 17:07

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве удержал победу над «Тюменью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Тюмень» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 38-й минуте открыл форвард хабаровчан Камран Алиев. На 44-й преимущество хозяев удвоил Артем Симонян.

На 51-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве — красную карточку получил Николай Поярков.

Единственный гол гостей на 88-й минуте забил Давид Шавлохов.

«СКА-Хабаровск» (15 очков) занимает десятое место в первой лиге. «Тюмень» (5) замыкает турнирную таблицу.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 15:00. Леон Арена (Раменское)
СКА-Хабаровск
2:1
Тюмень

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Тюмень
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