«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги

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«Торпедо» на выезде сыграло вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2. Встреча прошла 17 ноября.