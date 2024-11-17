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Сегодня, 09:55

«Торпедо» в концовке упустило победу над «СКА-Хабаровском» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде сыграло вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Счет на 33-й минуте открыл защитник хабаровчан Николай Покидышев. На 86-й минуте московская команда отыгралась благодаря голу Сергея Бородина. Уже через минуту гостей вывел вперед Андрей Костин.

Ничью хозяевам принес гол Георгия Гонгадзе. Форвард реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

«Торпедо» (37 очков) остается на втором месте в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (25) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
17 нояб, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:2
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
8
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
9
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
10
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
16
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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16.11 13:00
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16.11 15:00
Алания – Ротор
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Урал – Енисей
 4 : 3
16.11 17:00
КАМАЗ – Балтика
 0 : 1
16.11 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 2 : 2
17.11 08:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 2 : 2
17.11 15:00
Шинник – Чайка
 - : -
17.11 17:00
Тюмень – Сочи
 - : -
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Мартин Крамарич

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 14 2 6
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