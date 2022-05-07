«СКА-Хабаровск» обыграл «Томь» дома и поднялся на четвертое место в ФНЛ

«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Томь» в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0.

У хабаровчан отличились Георгий Гонгадзе и Роман Мануйлов.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» с 62 очками в 36 матчах обогнал «Енисей» и вышел на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Хабаровска сравнялся по очкам с «Факелом», но воронежцы занимают третье место благодаря преимуществу по дополнительным показателям. При этом у «Факела» на два матча меньше, чем у «СКА-Хабаровска», а у «Енисея» — на один.

«Томь» занимает 14-е место в таблице с 44 очками в 36 играх.