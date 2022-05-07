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Сегодня, 09:59

«СКА-Хабаровск» обыграл «Томь» дома и поднялся на четвертое место в ФНЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Томь» в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0.

У хабаровчан отличились Георгий Гонгадзе и Роман Мануйлов.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» с 62 очками в 36 матчах обогнал «Енисей» и вышел на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Хабаровска сравнялся по очкам с «Факелом», но воронежцы занимают третье место благодаря преимуществу по дополнительным показателям. При этом у «Факела» на два матча меньше, чем у «СКА-Хабаровска», а у «Енисея» — на один.

«Томь» занимает 14-е место в таблице с 44 очками в 36 играх.

Россия. ФНЛ. 36-й тур
07 мая, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:0
Томь
Голы
Гонгадзе, 59 (1:0), Мануйлов, 75 (2:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Шищенко Гащенков (Мартусевич, 71) Гаглоев (Тихонов, 82) Квеквескири Цаллагов Караев (Дмитриев, 82) Алиев (Мануйлов, 62) Гонгадзе
Томь
Полетаев Дуарте Абрамов Почивалин Горовых Обивалин Кирсанов (Корж, 84) Першин (Кудряшов, 74) Гордюшенко Кубышкин (Коробов, 67) Галаджан (Фещенко, 74)
Предупреждения
Квеквескири 22’, Алиев 52’  -  Кирсанов 34’, Горовых 42’, Кубышкин 65’, Обивалин 72’, Кудряшов 89’
Судьи
Фисенко (Владивосток)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ФК СКА-Хабаровск
ФК Томь
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