«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Текстильщик»

«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромно обыграл «Текстильщик» в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 4:0.

В составе хозяев отличились Александр Гаглоев, Денис Фомин, Георгий Гонгадзе и Камран Алиев.

«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 48 очками в 29 матчах. «Текстильщик» идет на последней, 20-й строчке с 19 очками в 29 играх.

«Текстильщик» потерпел шестое поражение подряд. В последний раз команда из Иваново одерживала победу 31 октября 2021 года в матче с «КАМАЗом» (4:1). С тех пор «Текстильщик» проиграл 7 встреч и 1 раз сыграл вничью.