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«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Текстильщик»

«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромно обыграл «Текстильщик» в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ — 4:0.

В составе хозяев отличились Александр Гаглоев, Денис Фомин, Георгий Гонгадзе и Камран Алиев.

«СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 48 очками в 29 матчах. «Текстильщик» идет на последней, 20-й строчке с 19 очками в 29 играх.

«Текстильщик» потерпел шестое поражение подряд. В последний раз команда из Иваново одерживала победу 31 октября 2021 года в матче с «КАМАЗом» (4:1). С тех пор «Текстильщик» проиграл 7 встреч и 1 раз сыграл вничью.

Россия. ФНЛ. 29-й тур
26 мар, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
4:0
Текстильщик
Голы
Гаглоев, 29 (1:0), Фомин, 57 (2:0), Гонгадзе, 71 (3:0), Алиев, 88 (4:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Левицкий Мануйлов Гаглоев (Алиев, 69) Мартусевич (Гащенков, 61) Квеквескири Цаллагов (Денисов, 82) Гонгадзе (Ахмаев, 82) Барков (Дмитриев, 70)
Текстильщик
Миронов Макушкин Матвийчук (Косицин, 78) Малания Хрипков Рогов (Гогричиани, 74) Стеклов (Гиголаев, 65) Аванесян Машуков (Бачинский, 74) Шведюк Шленкин (Сергеев, 65)
Судьи
Аверьянов (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК СКА-Хабаровск
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