«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Енисеем» благодаря голу пяткой

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью 1:1 в матче 8-го тура первой лиги.

В составе хозяев счет открыл форвард Андрей Окладников, который вышел на поле в перерыве. Ответный гол забил полузащитник Михаил Гащенков. Он забил пяткой, стоя спиной к чужим воротам. Видео гола можно посмотреть здесь.