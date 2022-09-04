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4 сентября, 12:54

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Енисеем» благодаря голу пяткой

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью 1:1 в матче 8-го тура первой лиги.

В составе хозяев счет открыл форвард Андрей Окладников, который вышел на поле в перерыве. Ответный гол забил полузащитник Михаил Гащенков. Он забил пяткой, стоя спиной к чужим воротам. Видео гола можно посмотреть здесь.

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 11:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
1:1
СКА-Хабаровск
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
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