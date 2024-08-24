«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: видеообзор матча первой лиги

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«СКА-Хабаровск» в домашнем матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с саратовским «Соколом» — 2:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

В составе дальневосточных армейцев голы забили Никита Першин и Рамазан Гаджимурадов. У «Сокола» дубль оформил Артем Максименко.