Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:53

«СКА-Хабаровск» дома сыграл в результативную ничью с «Соколом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«СКА-Хабаровск» в домашнем матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 2:2.

В составе дальневосточных армейцев голы забили Никита Першин и Рамазан Гаджимурадов. У «Сокола» дубль оформил Артем Максименко.

После этой встречи «Сокол» поднялся на шестое место в таблице, набрав десять очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 16-й строчке с пятью баллами.

В следующем матче хабаровчане сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» 31 августа, а «Сокол» 1 сентября примет «Шинник».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
23 авг, 15:00. Леон Арена (Раменское)
СКА-Хабаровск
2:2
Сокол
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Фигурист Ангелопол нашел себе четвертую партнершу за год
Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
ТАСС сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником Курскую АЭС
Захват заложников в ИК-19: что происходит в колонии под Волгоградом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
8
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
17
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 - : -
24.08 16:00
Шинник – Алания
 - : -
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 - : -
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 - : -
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 - : -
26.08 19:30
Родина – Ротор
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
Никита Глушков

Никита Глушков

Балтика

 2
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 5 1 2
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 3 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 5 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости