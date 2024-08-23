«СКА-Хабаровск» дома сыграл в результативную ничью с «Соколом»
«СКА-Хабаровск» в домашнем матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 2:2.
В составе дальневосточных армейцев голы забили Никита Першин и Рамазан Гаджимурадов. У «Сокола» дубль оформил Артем Максименко.
После этой встречи «Сокол» поднялся на шестое место в таблице, набрав десять очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 16-й строчке с пятью баллами.
В следующем матче хабаровчане сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» 31 августа, а «Сокол» 1 сентября примет «Шинник».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|6-2
|14
|
2
|Урал
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
5
|Нефтехимик
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|
6
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
7
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
8
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
9
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
10
|Алания
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|
11
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
|
17
|Тюмень
|6
|1
|1
|4
|5-9
|4
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|- : -
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|5
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0
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