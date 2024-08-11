«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«СКА-Хабаровск» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 4 очками. «Шинник» идет на последней, 18-й строчке с 1 очком.