«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» в матче первой лиги

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Хабаровчане расположились на 13-м месте в таблице с четырьмя баллами. «Шинник» набрал первое очко в сезоне. Команда Дмитрия Черышева занимает последнюю, 18-ю строчку.

В следующем матче дальневосточные армейцы сыграют в гостях с «КАМАЗом», а «Шинник» примет «Родину». Обе встречи пройдут 17 августа.