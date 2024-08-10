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Сегодня, 17:50

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Шинником» в матче первой лиги

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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Хабаровчане расположились на 13-м месте в таблице с четырьмя баллами. «Шинник» набрал первое очко в сезоне. Команда Дмитрия Черышева занимает последнюю, 18-ю строчку.

В следующем матче дальневосточные армейцы сыграют в гостях с «КАМАЗом», а «Шинник» примет «Родину». Обе встречи пройдут 17 августа.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
10 авг, 16:00. Леон Арена (Раменское)
СКА-Хабаровск
0:0
Шинник
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Шинник
0
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ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 10 августа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
14
 Енисей 4 1 0 3 3-5 3
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 - : -
10.08 19:00
Алания – Енисей
 - : -
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 - : -
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 - : -
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.08 19:00
Чайка – Родина
 - : -
12.08 17:30
Уфа – Урал
 - : -
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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